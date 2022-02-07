مباراة الهلال وتشيلسي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي كأس العالم للأندية 2022

يلتقي الهلال السعودي بطل آسيا مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا مساء يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا بالإمارات، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي مباشرة، كما نستعرض موعد مباراة الهلال في قبل نهائي مونديال الأندية بتوقيت السعودية والكويت وسلطنة عمان، وبتوقيت لندن وفرنسا وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي

تُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، بخصوص كيفية مشاهدة مباراة الهلال وتشيلسي مباشرة والقنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، فسوف تكون منقولة على قناة SSC7 HD السعودية، كما ستكون منقولة على قناة أبوظبي سبورت إكسترا، كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة عبر تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية المتوفر لكل الأجهزة الذكية.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي

نادي الهلال تأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بعد تحقيقه لفوز كبير على الجزيرة بستة أهداف لهدف، نادي تشيلسي القادم من لندن مباشرة إلى الإمارات يبدأ مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، موعد لعبة الهلال وتشيلسي في قبل النهائي يوم الأربعاء ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.