مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية.. الموعد والقنوات الناقلة لثاني مواجهات الزعيم بالنمسا

ننشر موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية المقرر لها مساء اليوم السبت 13 يوليو 2019 وثاني مباريات الهلال الودية بالنمسا، وخلال المعسكر الخارجي بمدينة لينز، حيث تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة للمباراة الهامة اليوم والمرتقبة، كما نقدم لكم موعد مباراة الهلال الودية اليوم بتوقيت السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وبتوقيت النمسا وأمريكا وكندا، يذكر أن الهلال ألتقى منذ يومين مع فريق سبيتال دراو النمساوي في أول مباريات معسكر النمسا الودية وحقق فوز كبير بنتيجة 10-0، ويبحث الفريق اليوم عن تحقيق فوز كبير وعرض قوي.

فهد بن نافل في النمسا

هذا وتتواصل تدريبات الهلال في النمسا تحت قيادة المدير الفني الجديد الروماني رازفان لوشيسكو، هذا ومن المرتقب أن يحضر مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية اليوم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن نافل، والذي وصل للنمسا منذ ساعات لمتابعة تحضيرات الفريق للموسم الجديد، هذا وقد وصل للنمسا أيضا لاعب الهلال الجديد الكوري الجنوبي الدولي جانغ هيون سو، في واحدة من أقوى صفقات موسم الانتقالات الصيفية بالسعودية.

موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي اليوم، والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة، فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة اللقاء عبر قناة اليوتيوب الرسمية لنادي الهلال على شبكة الإنترنت، هذا ومن المرتقب أن يقوم الروماني رازفان لوشيسكو بتجربة الكثير من اللاعبين خلال شوطي اللقاء، موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 6 مساء بتوقيت النمسا وفرنسا وألمانيا والسويد.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.