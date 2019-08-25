مباراة الهلال وريون سبورت الرواندي.. الموعد والقنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك وريون سبورت اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير السودانية والأفريقية ولقاء الإياب من دور 64 التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نقدم لكم كل أخبار الكورة اليوم وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني اليوم في أفريقيا مباشرة، كما نقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج موعد المباراة اليوم بتوقيت السعودية والإمارات وقطر والكويت، وبتوقيت إنجلترا وألمانيا وسويسرا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريون سبورت اليوم

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريون سبورت الفريق الرواندي اليوم الأحد فسوف تكون منقولة في بث مباشر عبر قناة الهلال الفضائية، وتردد قناة الهلال الفضائية على النايل سات هو 12207 رأسي، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتعادل اليوم سلبيا يمنح الهلال السوداني بطاقة التأهل، لكن الهلال سيدخل المباراة للفوز بها، تقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

موعد مباراة الهلال وريون سبورت اليوم الأحد في أفريقيا

تقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة، أن يرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل، على أن يرتدي الفريق الرواندي الزي الأبيض الكامل، يدير المباراة تحكيميا طاقم تحكيم دولي صومالي، مازال المدير الفني التونسي نبيل الكوكي في منصب المدير الفني للهلال، وسيقود الفريق خلال مباراة اليوم ومباراة الوصل القادمة في البطولة العربية، موعد مباراة الهلال وريون سبورت اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.30 مساء دبي الإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.