مباراة الهلال وفولاذ.. موعد مباراة حامل اللقب والفريق الإيراني والقنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2023

يلتقي الهلال السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023، الفائز في مباراة اليوم بين حامل اللقب الهلال والفريق الإيراني خوزستان سوف يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي، ليلاقي الفائز من مباراة الشباب والدحيل، يذكر أن البطل الياباني نادي أوراوا ريد دياموند ينتظر بطل غرب القارة في المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاذ خوزستان الإيراني

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاذ الإيراني فسوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية، المباراة منقولة على قناة SSC HD1 السعودية، قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، قناة الكأس HD5، تُقام المباراة على ملعب الجنوب في دولة قطر، التي تستضيف مباريات أندية غرب آسيا حاليًا حتى معرفة الفريق بطل الغرب.

موعد مباراة الهلال وفولاذ الإيراني اليوم في آسيا

نادي الهلال هو أكثر فريق فاز ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد 4 بطولات، في حين لم يحقق الفريق الإيراني لقب البطولة، الهلال تغلب في المباراة السابقة على شباب الأهلي دبي، في حين فاز خوزستان في ثمن النهائي على الفيصلي السعودي، موعد مباراة الهلال وفولاذ الإيراني اليوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.