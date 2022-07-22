مباراة الهلال وود نوباوي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني 2022

يستضيف نادي الهلال فريق ود نوباوي على ملعب الجوهرة الزرقاء مساء اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري السوداني الممتاز 2022، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال وود نوباوي في الدوري، كما نُقدم لكم موعد كورة الهلال اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وقطر، بتوقيت فرنسا وإنجلترا وأمريكا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وود نوباوي

الهلال السوداني يبحث عن الفوز اليوم لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السوداني الممتاز، يلاحقه نادي المريخ، نادي ود نوباوي يدخل مباراة اليوم بطموح كبير، حيث يريد الصعود للمركز الرابع المؤهل للكونفدرالية، القنوات الناقلة لمباراة الهلال وود نوباوي مباشرة هي قناة النيلين، نتيجة مباراة الدور الأول شهدت فوز الهلال بنتيجة 2-1 أحرز هدفي الهلال عيد مقدم وياسر مزمل.

موعد مباراة الهلال وود نوباوي

نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، يليه نادي المريخ برصيد 65 نقطة، ثم هلال الساحل 45 نقطة، برصيد 36 نقطة تأتي أندية كوبر الخرطوم وود نوباوي وأهلي الخرطوم وهلال الفاشر وأهلي شندي، موعد كورة الهلال وود نوباوي اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 1.15 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا.

الساعة 3.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.