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مباراة اليمن وأوزبكستان منقولة على قنوات مفتوحة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة اليمن وأوزبكستان مباراة اليمن وأوزبكستان

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض العاصمة السعودية مباراة منتخب اليمن ضد أوزبكستان اليوم الجمعة ضمن الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يبحث المنتخب اليمني عن العودة لطريق الانتصارات في مواجهة طموح أوزبكستان الذي تطارد الأخضر السعودي على قمة جدول ترتيب المجموعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم لكم موعد مباراة اليمن بتوقيت السعودية والإمارات وقطر والكويت.

1 القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان
2 موعد مباراة اليمن وأوزبكستان

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان

قبل موعد مباراة اليمن وأوزبكستان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب اليمن في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، منتخبا فلسطين وسنغافورة في المركزين الثالث والرابع على التوالي وكل منتخب له 7 نقاط، بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن وأوزبكستان ليوم فسوف تكون منقولة على قناة السعودية الرياضية 2 وقناة الكأس 3 المفتوحة.

موعد مباراة اليمن وأوزبكستان

نتيجة مباراة المنتخبين في الدور الأول كانت قد شهدت فوز منتخب أوزبكستان بنتيجة 5-0، خسر منتخب اليمن من السعودية منذ يومين بنتيجة 0-3، بينما فاز منتخب أوزبكستان في الجولة الماضية على سنغافورة بنتيجة 5-0، موعد مباراة اليمن وأوزبكستان في الأوقات التالية:
الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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