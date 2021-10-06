مباراة اليمن والأردن الأولمبي.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

مباراة منتخب اليمن الأولمبي القادمة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 سوف تكون ضد المنتخب الأردني في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، تقام المباراة مساء الجمعة 8 أكتوبر 2021، حيث يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن مباشرة والتي ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة اليمن اليوم الجمعة بتوقيت عدد من الدول والمدن.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن الأولمبي

منتخب اليمن تحت 23 سنة قدم أداء مبهر في بطولة غرب آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية، حيث يدخل الجولة الثالثة من البطولة وهو في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على عمان بنتيجة 1-0، والتعادل مع الكويت 1-1، منتخب الأردن خسر أول مباراة له في البطولة أمام المنتخب العماني، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن الأولمبي هي قناة دبي الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة عمان الرياضية.

موعد مباراة اليمن والأردن الأولمبي تحت 23 يوم الجمعة

تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، يذكر أنه يتأهل للدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب ثاني، موعد مباراة اليمن والأردن الأولمبي تحت 23 يوم الجمعة عند الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 6.45 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.