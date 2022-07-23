مباراة اليمن والأردن.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة العرب للشباب 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة اليمن والأردن للشباب مباراة اليمن والأردن للشباب

يبدأ منتخب اليمن للشباب مشواره في بطولة كأس العرب 2022 للمنتخبات تحت 20 سنة بمواجهة نظيره الأردني اليوم السبت في مدينة أبها السعودية، مباراة اليمن والأردن للشباب اليوم ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا منتخب شباب الإمارات، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة للمباراة وموعد مباراة منتخب اليمن للشباب اليوم بتوقيت الإمارات والكويت وقطر والسعودية.

1 القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للشباب
2 موعد مباراة اليمن والأردن للشباب اليوم

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للشباب

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة اليمن والأردن للشباب مباشرة على قناة اليمن اليوم وقناة اليمن الفضائية، وقناة الأردن الرياضية، قناة السعودية الرياضية، وأبوظبي ودبي الرياضيتين، يضم دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة ست مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات.

موعد مباراة اليمن والأردن للشباب اليوم

مباراة الجولة الأولى من تلك المجموعة، شهدت تعادل منتخب الأردن مع الإمارات بهدف لمثله، وتقاسم المنتخبان نقطتي اللقاء، موعد مباراة اليمن والأردن للشباب اليوم السبت في الأوقات التالية:
الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت وقطر والسعودية.
الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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