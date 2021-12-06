مباراة اليمن والأردن للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
مباراة اليمن والأردن للناشئين مباراة اليمن والأردن للناشئين

يبدأ منتخب اليمن للناشئين مشواره في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 عندما يلتقي نظيره الأردني مساء اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 في ثاني جولات المجموعة الثالثة من تلك البطولة التي تستضيف مبارياتها مدينة الدمام السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة اليمن والأردن للناشئين بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وعدد من الدول حول العالم.

1 القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للناشئين
2 موعد مباراة اليمن والأردن للناشئين اليوم

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للناشئين

تُقام المباراة على ملعب نادي النهضة بمدينة الدمام السعودية، تضم بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تسع منتخبات، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي، أبطال المجموعات وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للناشئين هي القناة الرياضية السعودية الأولى.

موعد مباراة اليمن والأردن للناشئين اليوم

لعب منتخب الأردن في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 وحقق فوز كبير على المنتخب البحريني بنتيجة 4-1، ليتصدر منتخب الأردن جدول الترتيب بثلاث نقاط، موعد لعبة اليمن والأردن للناشئين اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 3.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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