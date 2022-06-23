مباراة اليمن والأردن للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2022

تُقام اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة في مدينة العقبة الأردنية حيث يلتقي منتخب اليمن مع نظيره المنتخب الأردني، منتخب اليمن للناشئين حامل اللقب يبحث اليوم عن تصحيح وضعيته في المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام العراق بنتيجة 1-2.

منتخب الأردن يبحث اليوم عن حسم التأهل للدور قبل النهائي من البطولة عبر الوصول للنقطة السادسة، وكان منتخب الأردن قد فاز في الجولة الماضية على عمان بنتيجة 1-0، موعد مباراة اليمن والأردن للناشئين عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت، الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية وشرق كندا.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن للناشئين مباشرة فسوف تكون قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، نتائج بطولة غرب آسيا للناشئين أمس شهدت فوز سوريا على فلسطين بنتيجة 2-1، وفوز لبنان على الكويت بنتيجة 2-0.