مباراة اليمن والبحرين للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021 بالعراق

نجح منتخب شباب اليمن في تحقيق أول فوز على المنتخب العراقي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بالعراق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب مباشرة، والتي تُقام مساء يوم الأحد 28 نوفمبر 2021، كما نُقدم لكم موعد مباراة اليمن للشباب بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت عدد من مدن العالم.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب

تُقام تلك المباراة المرتقبة على ملعب البصرة الدولي، منتخب اليمن حصل على ثلاث نقاط في الجولة الماضية بعد الفوز على منتخب العراق بهدف حمزة محروس في الدقيقة 79، ليتساوى منتخب اليمن في ترتيب المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب 2021 مع منتخب فلسطين وكل فريق له ثلاث نقاط، يتصدر المجموعة منتخب الكويت برصيد 7 نقاط، ثم العراق برصيد 6 نقاط، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب قناة العراقية الرياضية HD، وقناة دبي الرياضية.

موعد مباراة اليمن والبحرين للشباب

منتخب شباب البحرين لديه أربع نقاط، من فوز على فلسطين وتعادل مع الكويت، وخسارة أمام العراق، ستشهد تلك المباراة منافسة وندية كبيرة بين المنتخبين، موعد مباراة اليمن والبحرين للشباب في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 2 مساء بتوقيت لندن.