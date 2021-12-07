مباراة اليمن والبحرين للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

مباراة منتخب اليمن للناشئين القادمة في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 سوف تكون ضد المنتخب البحريني يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة مباشرة، كما نُقدم موعد مباراة اليمن والبحرين للناشئين بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعدد من دول العالم.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للناشئين

تُقام تلك المباراة على ملعب نادي النهضة بمدينة الدمام، ومن المرتقب أن تحضر المباراة جماهير يمنية كثيرة، مثلما حدث في مباراة الأحمر اليمني ضد المنتخب الأردني في الجولة السابقة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للناشئين فسوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر لتلك المباراة عبر قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الرسمية على موقع اليوتيوب.

موعد لعبة اليمن والبحرين للناشئين

يتقاسم المنتخبان اليمني والأردني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 وكلا منهما لديه ثلاث نقاط، منتخب اليمن فاز على الأردن بنتيجة 3-1، منتخب الأردن فاز على البحرين بنتيجة 4-0، موعد لعبة اليمن والبحرين للناشئين يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 6 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا