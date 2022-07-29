مباراة اليمن والسعودية للشباب.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2022 تحت 20 سنة

مقابلة صعبة تنتظر المنتخبين اليمني والسعودي للشباب عندما يلتقيا مساء الأحد 31 يوليو 2022 في مدينة أبها السعودية، هذا ونُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن والسعودية للشباب في ربع نهائي كأس العرب 2022 تحت 20 سنة بتوقيت الإمارات والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للشباب

مباراة منتخب اليمن للشباب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة بعد تمكنه من الفوز ببطاقة التأهل كأحسن ثاني، حيث حل ثانيًا في المجموعة الثانية بعد منتخب الأردن، وقد بدأ المنتخب اليمني تحت 20 سنة البطولة بخسارة من الأردن 0-1، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-1، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للشباب مباشرة هي قناة السعودية الرياضية، قناة SSC السعودية، قناة اليمن الفضائية، قناة اليمن اليوم، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية.

موعد مقابلة اليمن والسعودية للشباب

منتخب السعودية تحت 20 حامل اللقب ومستضيف البطولة تأهل للدور ربع النهائي من كأس العرب للشباب 2022 بعد فوزه بصدارة المجموعة الأولى باقتدار، بعد الفوز على موريتانيا2-0، ثم الفوز على العراق بنتيجة كبيرة 4-1، موعد مباراة اليمن والسعودية للشباب يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 4 مساء بتوقيت فرنسا.

الساعة 10 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وكندا

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.