مباراة اليمن والسعودية للناشئين.. تعرف على القنوات الناقلة موعد نهائي غرب آسيا 2021

يلتقي منتخب اليمن للناشئين مع نظيره منتخب السعودية مساء اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 في مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 المقامة في مدينة الدمام السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين مباشرة والتي سوف تكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة اليمن للناشئين في نهائي غرب آسيا بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد وبلجيكيا، بتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين النهائية

منتخب اليمن للناشئين وصل لمباراة نهائي غرب آسيا بعد الفوز في قبل النهائي على المنتخب السوري، وفي دور المجموعات حسم الأحمر اليمني صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على الأردن ثم البحرين، تُقام المباراة النهائية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين النهائية هي القناة الرياضية السعودية الأولى، كما تذيع المباراة قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب.

موعد مباراة اليمن والسعودية للناشئين في نهائي غرب آسيا 2021

منتخب السعودية تأهل للدور قبل النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى بالفوز على لبنان ثم العراق، وفي الدور قبل النهائي تغلب الأخضر الصغير على الإمارات بطل المجموعة الثانية بنتيجة 3-0، موعد مقابلة اليمن والسعودية للناشئين في نهائي غرب آسيا 2021 اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وبلجيكا.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.