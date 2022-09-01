مباراة اليمن والسودان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2022 تحت 17

تلتقون اليوم الخميس مع مباراة منتخب اليمن للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره السوداني في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 التي تُقام بالجزائر حاليًا، مباراة اليمن والسودان للناشئين اليوم في الدور ربع النهائي، الفريق الفائز يتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة للمباراة، كما نُقدم موعد المباراة بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسودان للناشئين اليوم

تأهل منتخب اليمن إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب للناشئين 2022 بعد حسمه لصدارة المجموعة الثانية القوية، في حين تأهل منتخب ناشئي السودان لهذا الدور بعدما جاء وصيفًا للمجموعة الأولى خلف منتخب الجزائر، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسودان للناشئين مباشرة هي قناة الجزائرية السادسة والتي تُقدم تغطية شاملة لتلك المقابلة الهامة بين المنتخبين.

موعد مباراة اليمن والسودان للناشئين

تُقام المباراة على الملعب الرئيسي بولاية مستغانم الجزائرية، وتشهد البطولة منافسة كبيرة بين المنتخبات المشاركة، هذا ويُرشح الخبراء ما يقرب من خمسة منتخبات للفوز بلقب تلك البطولة، موعد مباراة اليمن والسودان للناشئين اليوم الخميس في ربع نهائي كأس العرب في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.