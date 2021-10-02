مباراة اليمن والكويت الأولمبي.. متى موعد المباراة وما هي القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23؟

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب اليمن الأولمبي مع نظيره منتخب الكويت مساء يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى في جدول كأس غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 للمنتخبات الأولمبية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت الأولمبي مباشرة، حيث تتمكن الجماهير من مشاهدة مباريات البطولة عبر قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم لكم موعد مباراة اليمن تحت 23 سنة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت السويد وأمريكا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت الأولمبي
2 موعد مباراة اليمن والكويت الأولمبي في غرب آسيا 2021

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت الأولمبي

تضم المجموعة الأولى إلى جانب الكويت واليمن تحت 23 سنة منتخبات عمان والأردن، من الجدير بالذكر أن بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة تضم 11 منتخبًا، وزعتهم القرعة على ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت الأولمبي مباشرة قناة الكويت 3 الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة السعودية الرياضية.

موعد مباراة اليمن والكويت الأولمبي في غرب آسيا 2021

تُقام تلك المباراة المرتقبة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، منتخب اليمن وصل بالفعل إلى فندق إقامته بالدمام وخاض تدريباته قبل المشاركة في البطولة، طائرة منتخب الكويت الأولمبي وصلت إلى الدمام قادمة من مسقط، بعدما خاض الأزرق مباراة ودية ضد عمان وخسرها بنتيجة 2-4، موعد مباراة اليمن والكويت الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:
الساعة 8.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 9.45 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 7.45 مساء بتوقيت وسط أوروبا.
الساعة 1.45 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 3.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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