مباراة اليمن واليابان للشباب.. تعرف على الموعد – هل ستكون منقولة على أي قناة؟

تُحسم اليوم الأحد بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة، حيث يلتقي المنتخب اليمني للشباب مع نظيره منتخب اليابان في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة التي تستضيفها لاوس ضمن تصفيات آسيا، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة اليمن واليابان للشباب اليوم بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، كما سنتابع معكم كل جديد حول القنوات الناقلة لتلك المباراة أم ستكون غير منقولة، مباراة اليوم هي أقوى مواجهة للمنتخب اليمني تحت 20 سنة في تلك التصفيات.

مباراة اليمن واليابان للشباب.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليمن واليابان للشباب تحت 20 سنة في تصفيات آسيا اليوم الأحد فحتى الآن المباراة غير منقولة على أي قناة، يذكر أن مباراة اليمن ضد لاوس في تلك التصفيات نقلتها قناة لاوس الثالثة، في حين المباراة السابقة ضد غوام لم تكن مذاعة، هذا وسنتابع كل جديد في حالة كانت منقولة، هدف منتخب شباب اليمن اليوم تحقيق الفوز للتأهل كأول المجموعة، او التعادل للمنافسة على بطاقة أفضل ثاني.

موعد مباراة اليمن واليابان للشباب اليوم في تصفيات آسيا

يتصدر منتخب اليابان تحت 20 سنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بكل مبارياته السابقة، منتخب اليمن في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فلسطين في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لاوس لديها 3 نقاط، غوام الأخيرة بلا رصيد، موعد مباراة اليمن واليابان للشباب اليوم في تصفيات آسيا في الأوقات التالية:

الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية واليمن وقطر والكويت.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.