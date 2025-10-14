مباراة اليمن وبروناي منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي منتخب اليمن مع منتخب بروناي، بعد قليل، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم آسيا 2027، تُقام المباراة في الكويت حيث اختار الاتحاد اليمني لكرة القدم استاد جابر الكبير ليكون ملعبه في تلك التصفيات الآسيوية.

مباراة اليمن وبروناي منقولة على أي قناة:
قالت مصادر رياضية مُطلعة، أن مباراة منتخب اليوم ضد منتخب بروناي، اليوم الثلاثاء، سوف تكون القنوات الناقلة لها هي قناة الكويت الرياضية، موعد مباراة اليمن وبروناي اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 6 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 1 ظهرًا بتوقيت نيويورك أمريكا.

