مباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 17

نجوم منتخب اليمن للناشئين على موعد مع الفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة عندما يلتقون صاحبة الملعب والجمهور بنجلاديش يوم الأحد 9 أكتوبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر والإمارات، فوز المنتخب اليمني تحت 17 يوم الأحد يمنحه بطاقة التأهل للنهائيات.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين مباشرة فسوف تتمكن الجماهير اليمنية في كل مكان من مشاهدة المباراة على قناة السعيدة التي فازت بحقوق بث مباريات المنتخب اليمني تحت 17 في تلك التصفيات، منتخب اليمن يتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية تحت 17 برصيد 6 نقاط من فوزين على بوتان وسنغافورة 8-0 و 6-0.

موعد مباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين

منتخب بنجلاديش في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، من فوزين، يذكر أنه في حال تساوي فريقين في النقاط، يحسم بطاقة التأهل نتيجة المقابلة المباشرة بينهما، موعد مباراة اليمن وبنجلاديش للناشئين يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية واليمن والكويت وقطر.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.