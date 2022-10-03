مباراة اليمن وبوتان للناشئين.. تعرف على الموعد – هل ستكون منقولة على أي قناة؟

يبدأ منتخب اليمن للناشئين مشواره في تصفيات كاس آسيا تحت 17 سنة عندما يلتقي نظيره منتخب بوتان يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة اليمن وبوتان للناشئين بتوقيت السعودية والكويت وقطر، وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، كما سنتابع معكم كل الأخبار حول القنوات الناقلة للمباراة في حال بثها، تضم المجموعة الخامسة إلى جانب اليمن وبوتان منتخبي بنجلاديش وسنغافورة.

مباراة اليمن وبوتان للناشئين.. هل ستكون منقولة تلفزيونيًا؟

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن وبوتان للناشئين حتى الآن لم يتم الكشف عن أي خبر بخصوص نقل المباراة تلفزيونيًا، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص هذا الأمر، تضم تصفيات كأس آسيا 2022 للناشئين تحت 17 سنة 10 مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى نهائيات 2023 أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة اليمن وبوتان للناشئين

تُقام كل مباريات مجموعة منتخب اليمن تحت 17 سنة في دولة بنجلاديش، حيث وصلت بعثة المنتخب اليمن إلى هناك قبل يومين من انطلاق التصفيات الآسيوية، موعد مباراة اليمن وبوتان للناشئين يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.