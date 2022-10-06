مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 17

يلعب منتخب اليمن للناشئين ثاني مبارياته في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة اليوم الجمعة عندما يلاقي منتخب سنغافورة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين اليوم بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، تُقام المباراة وكل مباريات المجموعة الخامسة في بنجلاديش.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسنغافورة للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين مباشرة اليوم الجمعة فسوف تكون منقولة على قناة السعيدة اليمنية التي فازت بحقوق بث مباريات المنتخب اليمني في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 17 سنة، منتخب اليمن بدأ مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على بوتان بنتيجة 8-0.

موعد مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين في تصفيات آسيا

منتخب اليمن يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022، بفارق الأهداف عن منتخب بنجلاديش صاحب الثلاث نقاط هو الآخر من فوزه على سنغافورة في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، موعد مباراة اليمن وسنغافورة للناشئين اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية واليمن والكويت وقطر،

الساعة 2 عصرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.