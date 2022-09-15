مباراة اليمن وغوام للشباب.. تعرف على الموعد – هل ستكون منقولة؟

يلعب منتخب اليمن للشباب مباراته قبل الأخيرة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة اليوم الجمعة عندما يلاقي نظيره منتخب غوام، حيث يتوجب على المنتخب اليمني تحت 20 سنة اليوم تحقيق فوز كبير على المنتخب الغوامي، قبل مباراته المرتقبة في الجولة الأخيرة والحاسمة ضد اليابان لحسم بطاقة التأهل إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023″، يذكر أن منتخب غوام تلقى ثلاث خسائر كبيرة في الجولات الماضية ضد لاوس وفلسطين واليابان بنتائج 0-3 و0-5 و0-9.

مباراة اليمن وغوام للشباب.. هل ستكون منقولة؟

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليمن وغوام للشباب اليوم حتى الآن لا توجد أخبار عن كونها منقولة أم لا، يذكر أن مباراة المنتخب الشاب اليمني الماضية ضد لاوس نقلتها قناة لاوس الثالثة، لكن مواجهة غوام غير معروف أي خبر عن نقلها حتى الآن، لكن سوف نتابع معكم النتيجة في حينه، يذكر أن منتخب اليمن لديه 4 نقاط من تعادل مع فلسطين 2-2، وفوز على لاوس بنتيجة 2-1.

موعد مباراة اليمن وغوام للشباب اليوم

يتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، يليه فلسطين واليمن وكل منتخب لديه أربع نقاط، ثم لاوس برصيد ثلاث نقاط وغوام في المركز الأخير بلا رصيد، موعد مباراة اليمن وغوام للشباب تحت 20 في تصفيات آسيا اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية واليمن والكويت وقطر.

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.