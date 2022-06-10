مباراة اليمن وفلسطين.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2023

يتقابل منتخب اليمن الأول مع منتخب فلسطين اليوم السبت 11 يونيو 2022 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين، كما نُقدم لكم موعد مباراة اليمن اليوم السبت في تصفيات آسيا بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان، بتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين

تستضيف دولة منغوليا مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2023، منتخب اليمن تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف مع منتخب الفلبين، في حين فاز المنتخب الفلسطيني على منغوليا بهدف دون رد، منحه تصدر تلك المجموعة، القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين مباشرة سوف تكون قناة فلسطين الرياضية، كما من المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قناة المنتخب، تردد قناة المنتخب اليمنية هو 10970 أفقي على قمر النايل سات.

موعد مباراة اليمن وفلسطين

نظام تصفيات كأس آسيا 2023 المرحلة الأخيرة التي تضم 24 منتخبا وضعتهم القرعة في 6 مجموعات، هو أن يتأهل 11 منتخبًا منهم للنهائيات، وهم أبطال المجموعات، مع أفضل 5 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة اليمن وفلسطين اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 11 صباحا بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 10 صباحا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 7 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.