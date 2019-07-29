مباراة اليمن وفلسطين غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019

ننشر موعد مباراة اليمن وفلسطين يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا 2019 مباشرة، حيث ستكون البطولة منقولة على قنوات مجانية مفتوحة فضائية، المجموعة الأولى تضم إلى جانب اليمن وفلسطين منتخبات العراق وسوريا ولبنان، يقام بين منتخبات المجموعة دوري من دور واحد، بنهاية دور المجموعات يصعد بطل المجموعة للمباراة النهائية، ليقابل بطل المجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين

بخصوص القنوات الناقلة لمقابلة اليمن وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، ولم تعلن حتى الآن السعودية الرياضية موقفها من بث مباريات بطولة غرب آسيا، مباريات تلك البطولة، ستكون خير إعداد للمنتخبات المشاركة، قبل بداية تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق رسميا في سبتمبر القادم، هذا وقد وصلت كل بعثات المنتخبات المشاركة للعراق رسيما.

موعد مباراة اليمن وفلسطين في بطولة غرب آسيا

تقام المباراة المرتقبة على ملعب مدينة كربلاء، هذا الملعب الذي يستضيف كل مباريات تلك المجموعة الأولى، وفي خبر سار، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رسيما، أن بطولة غرب آسيا 2019 هي بطولة معترف بها رسميا ومعتمدة، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، وحسن التنظيم العراقي، موعد مباراة اليمن وفلسطين يوم الثلاثاء 30-8-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.