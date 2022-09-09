مباراة اليمن وفلسطين للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20

تبدأ تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة اليوم السبت، تلك التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2022، حيث تضم التصفيات عشر مجموعات، كل مجموعة تضم خمس منتخبات، ويلتقي اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 منتخب اليمن للشباب مع نظيره الفلسطيني في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة والتي تُقام مبارياتها في دولة لاوس، تضم تلك المجموعة اليمن وفلسطين واليابان ولاوس ودولة غوام، هذا ويعتبر منتخب اليابان من أقوى منتخبات القارة ينافسه على التأهل للنهائيات المنتخبين اليمني والفلسطيني.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين للشباب

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين للشباب مباشرة فسوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية، حيث تذيع المباراة قناة فلسطين الرياضية، وسنتابع هل ستكون منقولة على قناة يمنية أم لا، هذا ويسبق تلك المباراة لقاء لاوس وغوام، في حين سيكون منتخب اليابان راحة في الجولة الأولى ويبدأ مبارياته في الجولة الثانية من مباريات تلك المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 سنة.

موعد مباراة اليمن وفلسطين للشباب في تصفيات آسيا اليوم

تضم تصفيات آسيا للشباب 2022 عشر مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، بنظام الدورات المجمعة كل مجموعة في دولة، يصعد إلى نهائيات أوزبكستان أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة اليمن وفلسطين للشباب في تصفيات آسيا اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية واليمن والكويت وقطر.

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت دبي.