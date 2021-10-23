مباراة اليمن وقطر الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23 المؤهلة إلى أوزبكستان 2022

يبدأ منتخب اليمن الأولمبي مشواره في تصفيات آسيا تحت 23 سنة مساء يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 عندما يلتقي المنتخب القطري في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن وقطر الأولمبي مباشرة.

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هذا وتضم المجموعة الأولى إلى جانب اليمن وقطر كلا من سوريا وسري لانكا، وتقام جميع مباريات تلك المجموعة على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة اليمن الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وبتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وقطر الأولمبي

منتخب اليمن استعد جيدًا لمباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى نهائيات 2022 بأوزبكستان، حيث خاض الأحمر اليمني مؤخرا بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، وقدم عروض جيدة في تلك البطولة، لكنه خرج منها في الجولة الأخيرة أمام منتخب الأردن الذي تُوج بعد ذلك بلقب تلك البطولة، القنوات الناقلة لمباراة اليمن وقطر الأولمبي مباشرة سوف تكون قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب وقنوات الكاس.

موعد مباراة اليمن وقطر الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2021

منتخب قطر الأولمبي خاض العديد من التجارب الدية قبل لقاء اليمن، وكانت أخر مواجهات منتخب قطر خوض وديتين ضد نظيره الكويتي، حيث خسر العنابي في الأولى وتعادل في الثانية، موعد مباراة اليمن وقطر الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.