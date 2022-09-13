مباراة اليمن ولاوس للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20

يلتقي المنتخب اليمني للشباب مع نظيره منتخب لاوس، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا تحت 20 سنة، حيث نُقدم لكم موعد مباراة اليمن ولاوس للشباب بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، كما سنتابع معكم كل جديد بخصوص القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليمن للناشئين وهل ستكون منقولة أم لا، هذا ويذكر أن دولة لاوس تستضيف مباريات تلك المجموعة الثالثة، ومباراة اليوم هي الثانية للمنتخب اليمني في المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن ولاوس للشباب

أكدت عدة مصادر أن مباراة اليمن ولاوس للشباب سوف تكون منقولة، وعليه تتمكن القنوات اليمنية من نقل المباراة، لكن لم يتم تحديد أسماء تلك القنوات حتى الآن، وهو ما سنتابعه لكم، هذا ويذكر أن منتخب اليمن تحت 20 سنة قد بدأ تصفيات كأس آسيا للشباب بالتعادل مع فلسطين 2-2، ولم يلعب في الجولة الثانية، يذكر أن التصفيات تضم 10 مجموعات، يتأهل إلى كأس آسيا أوزبكستان 2023 أبطال المجموعات وأفضل خمسة من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة اليمن ولاوس للشباب اليوم في تصفيات آسيا

يتصدر منتخب فلسطين جدول ترتيب منتخب اليمن للشباب في تصفيات آسيا برصيد 4 نقاط من مباراتين، ثم اليابان ولعب مباراة وله 3 نقاط، لاوس لديها 3 نقاط من مباراتين، منتخب اليمن نقطة، غوام في المركز الأخير بلا رصيد، يذكر أن منتخب لاوس فاز على غوام بثلاثية، قبل أن يخسر من اليابان برباعية دون رد، موعد مباراة اليمن ولاوس للشباب اليوم في تصفيات آسيا في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت اليمن والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.