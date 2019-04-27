مباراة باريس سان جيرمان وستادرين ومتابعة مباشرة لأحداث المباراة

مباراة باريس سان جيرمان وستادرين من نهائي كأس فرنسا، التي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وتحظى المباراة بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ويستطيف ملعب فرنسا نهائي كأس فرنسا، اليوم السبت 27/4/2019 في الساعة التاسعة مساء، ويسعى باريس سان جيرمان للفوز بكأس فرنسا، للموسم الخامس على التوالي، وبذلك سيجمع بين الدوري، بعد أن ضمن فوزه قبل نهاية المنافسة، منتخب باريس سان جيرمان الذي فاز في العام الماضي بالدوري وكأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، ويأتي تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على نانت بثلاثية نظيفة، وذلك في الدوري قبل النهائي، أما ستادرين تأهل للنهائي بعد فوزه بثلاث أهداف على أولمبيك ليون.

ومن المنتظر مشاركة نيمار وإدينسون كافاني في مباراة اليوم، وذلك بعد شفائهما من إصابتهم الطويلة، وبسبب اهتمام الكثير من الناس بنهائي كأس فرنسا، وعشاق باريس سان جيرمان، ستقدم لكم اليوم متابعة مستمرة لأحداث المباراة اليوم بكل تفاصيلها، لذلك يمكنكم حفظ هذه الصفحة ومتابعتها إثناء المباراة.

تاريخ كأس فرنسا

سنة تأسيس كأس فرنسا يعود لعام 1917 من قبل اللجنة الفدرالية الفرنسية، عام 1918/1919 بدأت البطولة باشتراك 48 نادي، ليرتفع إلى 1000 نادي عام 1947/1948، ولكن الآن تجاوز عدد الأندية المشاركة حاجز 6 آلاف نادي، ومن شروط الاشتراك في كأس فرنسا، دفع الاشتراك السنوي وتوفير ملعب مناسب، ويبدو أن هذا الشرط لم يناسب الكثير من الأندية في فرنسا، ويبدو أن النادي الأكثر شهره في البطولة هو باريس سان جيرمان.

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