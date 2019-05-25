متابعة مباشرة| مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.. دقيقة بدقيقة على التايم لاين

ينقل موقع كلمة دوت أورج أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس الملك مع عمل تغطية كتابية للمباراة دقيقة بدقيقة للتعرف على نتيجة المباراة والاهداف والملخصات أثناء اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ويدخل برشلونة المباراة النهائية وعينه على اللقب الخامس على التوالي لإنقاذ الموسم الذي لن يرضى به جمهور البلوجرانا بعد الخسارة المريرة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة بنتيجة 4/0 والخروج من البطولة الأغلى في أوروبا والتي كانت قريبة جداً من برشلونة.

برشلونة ضد فالنسيا

برشلونة يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب بينتو فيامارين في مدينة الأندلس، ويسعى حامل اللقب للحفاظ على لقب الكأس للمرة الخامسة على التوالي، لينقذ ما تبقى لجمهور برشلونة وتحقيق الثنائية المحلية كما حدث في الموسم السابق، ويسعى فالنسيا للحصول على اللقب الذي يسعد الجمهور ويفتح المنافسة على لقب آخر وهو لقب السوبر الإسباني ويصل إليه وهو بطل الكأس وليس الوصيف، وسيلعب فالنسيا مباراة السوبر الإسباني في حالة الخسارة أمام برشلونة الليلة.

تشكيلة برشلونة وفالنسيا

هناك الكثير من الغيابات المؤثرة في برشلونة وعلى رأس القائمة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وتير شتيجن وذلك أثناء المواجهات الأوروبية الأخيرة ويدخل فالنسيا اللقاء كامل الصفوف تقريبا وعينه على لقب الكأس، واليكم تشكيل الفريقين:

برشلونة

تشكيلة فالنسيا

الشوط الأول

يتم نقل أحداث المباراة وقت بدايتها مباشرة في تمام الساعة 9:00م.