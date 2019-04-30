متابعة مباراة توتنهام واياكس: دورى ابطال أوروبا تابع

ينتظر محبي الساحرة المستديرة في كل مكان في الكرة الإنجليزية والهولندية المباراة الهامة والمترقبة التي تجمع بين نادي توتنهام الإنجليزي ونادي أياكس الهولندي، فريق توتنهام يقدم موسم أكثر من رائع في دوري أبطال أوروبا حيث أنه قد أطاح لبروسيا دورتموند الألماني، وأطاح بمانشستر سيني، بينما أياكس فريق الشباب مفاجأه الشامبيونز فهو قد أطاح بحامل اللقب ريال مدريد، وأطاح بالسيدة العجوز، فنحن على موعد مع مباراة مصيرية، ومرتقبه بين الفريقين.

موعد مباراة توتنهام اليوم واياكس

ينتظر الملايين من محبي الساحرة المستديرة في انجلترا و هولندا المباراة المنتظرة بين الفريقين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة للغاية، نظراً الإمكانيات المتقاربة بين الفريقين في دوري الأبطال.

توتنهام يريد استكمال طريقة المميز في دوري الأبطال خاصة بعد تغييره في الدوري الانجليزي مرة أخرى وخسر المباراة الماضية فيريد جماهيره إقصاء اياكس، والصعود للنهائي، بينما على الجانب الأخر يقدم اياكس واحدة من أفضل مواسمه خلال الفترة الماضية مدمرا جاريث بيل واللاعب رونالدو مع السيدة العجوز.

موعد مباراة توتنهام واياكس

تنقل المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل في الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يتبقي 24 ساعة على المباراة المرتقبة في نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الموافق الثلاثون من أبريل الجاري، والتي تكون بين تونهام واياكس.

تابعونا اليوم خلال ساعات يعرض اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من شهر أبريل الجاري لعام 2019، ومتابعة لنصف نهائي دوري الأبطال بين توتنهام واياكس.

لم يتبقي سوى ساعات قليلة على بداية المباراة المقرر لعبها في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق الثلاثون من أبريل الجاري تابعونا لرصد تفاصيل وأحداث اللقاء.

يتبقى أقل من ساعتين على نصف نهائي دوري الأبطال الذي يجمع اياكس المجتهد وتوتنهام المفاجئ تابعونا لرصد تفاصيل واحداث اللقاء.

تشكيل توتنهام اليوم

في حراسة المرمى هيجو لوريس، خط الدفاع فيرتوخين،والكر بريز،تربيير،ديفيز.

وسط الملعب ، ايريكسن سيسوكو ،ديلي الي،لاميلا.

خط الهجوم هيونج مي سون.

بعد قليل بداية مباراة توتنهام واياكس نصف نهائي ابطال اوروبا تابعونا لتغطية أحداث ونتيجة اللقاء.

الهدف الاول لأياكس عن طريق دوني فان دي بيك .

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