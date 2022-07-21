مباراة تونس والبحرين للشباب.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لكأس العرب للشباب 2022 تحت 20

يلتقي منتخب تونس للشباب مع نظيره المنتخب البحريني مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة تونس والبحرين للشباب، كما نُقدم لكم موعد مقابلة تونس للشباب تحت 20 سنة اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات وقطر، بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بتوقيت لندن، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبحرين للشباب

تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في محافظة أبها السعودية التي تستضيف البطولة، تضم المجموعة الخامسة جيبوتي إلى جانب البحرين وتونس، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة تونس والبحرين للشباب مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة تونس الرياضية والبحرين الرياضية، والقنوات الرياضية السعودية.

موعد مقابلة تونس والبحرين للشباب اليوم كأس العرب

يضم دور المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة بالسعودية ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، يتأهل إلى الدور ربع النهائي أبطال المجموعات، ومنتخبين من أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة تونس والبحرين للشباب اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الساعة 3 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.