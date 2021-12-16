مباراة تونس والجزائر.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2021

يلتقي منتخب تونس مع منتخب الجزائر مساء يوم السبت 18 ديسمبر 2021 في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر على ملاعب كأس العالم، نقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر مباشرة، حيث تذيع المباراة النهائية قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد مقابلة تونس في نهائي العرب بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر

لعبة نهائي كأس العرب القادمة 2021 بين المنتخبين التونسي والجزائري سوف تكون ثاني نهائي يشارك فيه المنتخب التونسي الذي حقق لقب البطولة مرة واحدة عام 1963، منتخب الجزائر يشارك في النهائي العربي للمرة الأولى ويبحث عن التتويج الأول، يذكر أن منتخب العراق هي أكثر المنتخبات فوزا بكأس العرب بعدد 4 بطولات، السعودية فازت مرتين وفازت اللقب مرة واحدة منتخبات تونس ومصر والمغرب، القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر مباشرة سوف تكون قناة الكأس One HD المفتوحة، كما تذيع المباراة قناة Bein Sports HD1.

موعد مقابلة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021

يحصل الفائز في نهائي كأس العرب على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، صاحب المركز الثالث سوف يحصل على مليوني دولار، وصاحب المركز الرابع سوف يحصل على 1.5 دولار، موعد مباراة تونس والجزائر يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.