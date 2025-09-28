مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.. القنوات الناقلة والمعلق وتشكيل البارسا

تلتقي مساء اليوم فرق ريال سوسيداد وبرشلونة في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب أنويتا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني موسم 2025/2026. المباراة تأتي في توقيت حساس لبطولة الليجا، إذ يسعى برشلونة لاستغلال تعثر المنافسين والاقتراب من صدارة الترتيب، بينما يطمح ريال سوسيداد لتقديم أداء قوي على أرضه وإعاقة طموحات الضيوف.

موعد المباراة

ستبدأ المباراة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسعودية، و20:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة واسم المعلق

تم الاتفاق على إذاعة اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports 1 HD، مع تغطية استوديو تحليلية قبل وبعد المباراة.

مهمة التعليق موكلة إلى المعلق عصام الشوالي الذي سيقدم وصفاً حماسياً للمجريات وتحليلاً فنياً أثناء البث.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ تشافي بالتشكيل التالي الذي يجمع بين الخبرة والمرونة التكتيكية:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي – كوبارسي – رونالد أراوخو – جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – ماركوس راشفورد – فيران توريس.

تشكل هذه التشكيلة مزيجاً من السيطرة على وسط الملعب والقدرة على تهديد المرمى بطرق متنوعة، مما يجعلها مناسبة لمباراة تتطلب هجومية متوازنة مع ضبط دفاعي.

بطاقة مباراة برشلونة اليوم