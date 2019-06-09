مباراة سوريا وأوزبكستان.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

ننشر موعد مباراة سوريا وأوزبكستان الودية والمقرر لها يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، وتقام المباراة في العاصمة طشقند حيث يحل منتخب سوريا ضيفا على نظيره الأوزبكي، حيث يستعد منتخب نسور قاسيون من خلال تلك المقابلة للمواجهات الرسمية القادمة، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، وهل ستكون المباراة منقولة على قنوات سورية أم لا، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر وسوريا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وإيطاليا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

لعبة سوريا وأوزبكستان الودية يوم الثلاثاء ستكون ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وستكون الثانية خلال أسبوع، وكان منتخب نسور قاسيون قد خسر منذ أيام أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-5، وأقيمت تلك المباراة بإيران، حيث أقام المنتخب السوري معسكر هناك، قبل أن يصل منذ ساعات لأوزبكستان، يعاني المنتخب السوري من غيابات كثيرة، كما سيغيب القائد عمر السومة بسبب حفل زفاف شقيقه، وقد شارك السومة في المباراة الودية الماضية ضد إيران، ومن أبرز الغيابات عمر خربين ومحمد عثمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأوزبكستان الودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة سوريا وأوزبكستان مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر لها قناة أوزبكستان الرياضية، ولم يتم الإعلان حتى الآن هل ستذيع قناة سوريا دراما البث المباشر للمقابلة أم لا، هذا وسوف نتابع معكم كل جديد في ملف القناة الناقلة للمقابلة، هذا وسوف نتابع معكم كل أحداث المباراة وتشكيلة المنتخب السوري حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز.

موعد مباراة سوريا وأوزبكستان الثلاثاء

يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، أكد الجهاز الطبي للمنتخب أن الحارس إبراهيم عالمية وضعه جيد وجاهز للمباراة، وأكد الجهاز أيضا جاهزية من تعرضوا لإصابات خفيفة في مباراة إيران وهم محمود المواس ومحمد المرمور وعبد الملك عنيزان، موعد مباراة سوريا وأوزبكستان الثلاثاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر وسوريا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2.30 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وسويسرا.

الساعة 1.30 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 8.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

نصف ساعة من منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.