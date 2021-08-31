مباراة سوريا وإيران.. تعرف على موعد لعبة نسور قاسيون والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

يحل المنتخب السوري ضيفًا على منتخب إيران مساء يوم الخميس الثاني من سبتمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا المرحلة الأخيرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران مباشرة على الهواء حيث ستكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم موعد لعبة سوريا في تصفيات المونديال بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفرنسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وبتوقيت أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

بخصوص تاريخ مواجهات سوريا وإيران السابقة، فقد التقى المنتخبان من قبل في 28 مباراة، حقق منتخب سوريا الفوز في مباراة واحدة، وفاز المنتخب الإيراني في 16 مباراة، على حين كانت نتيجة التعادل حاضرة في 11 مباراة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة SSC7 السعودية المعلق هو خالد المديفر، تردد تلك القناة التي تذيع لعبة سوريا في تصفيات كأس العالم على العرب سات 12418 أفقي.

موعد لعبة سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، يغيب عن تلك المباراة نجم منتخب إيران سردار أزمون بسبب تراكم البطاقات الملونة، من الجدير بالذكر أن تلك المرحلة من التصفيات تضم مجموعتين، يتأهل مباشرة إلى قطر 2022 بطل ووصيف كل مجموعة، موعد مباراة سوريا وإيران يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا والنرويج.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أمريكا) وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.