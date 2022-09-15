مباراة سوريا والأردن للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 20 سنة 2022

يلتقي منتخب سوريا تحت 20 سنة مع نظيره منتخب الأردن اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة لنهائيات “أوزبكستان 2023″، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للشباب، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا للشباب اليوم الجمعة بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للشباب

سوف تكون لعبة سوريا والأردن للشباب منقولة بث مباشر عبر القناة الأردنية الرياضية، وهي قناة فضائية مفتوحة، حيث يتمكن الجميع حول العالم من مشاهدة تلك المباراة الهامة، منتخب سوريا يقوده المدير الفني الهولندي المتميز مارك فوتا، وقد فاز شباب نسور قاسيون في الجولة الأولى على تايبيه بهدف دون رد، قبل أن يفوزوا في الجولة الثانية على جزر ماريانا بنتيجة 10-0.

موعد مباراة سوريا والأردن للشباب اليوم الجمعة

يتقاسم المنتخب السوري مع المنتخب الأردني صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة قبل مباراتهما المرتقبة مساء اليوم، الفائز سوف ينفرد بالصدارة ويقترب من حسم بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، موعد مباراة سوريا والأردن للشباب اليوم الجمعة:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.