مباراة سوريا والأردن.. موعد قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي المنتخب السوري للناشئين مع نظيره المنتخب الأردني اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 المقامة بمدينة العقبة، هذا ونقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن اليوم، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا للناشئين اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، بتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للناشئين قبل النهائي
2 موعد لعبة سوريا والأردن للناشئين اليوم

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للناشئين قبل النهائي

منتخب سوريا تأهل للدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، وذلك بعد فوزه بكل مبارياته في الدور الأول على الكويت ولبنان وفلسطين، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للناشئين مباشرة اليوم هي قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب.

موعد لعبة سوريا والأردن للناشئين اليوم

منتخب الأردن تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد أن أنهى دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الأولى، الفائز من تلك المباراة سوف يتأهل للنهائي ليقابل المنتخب الفائز من مباراة نصف النهائي الآخرى والتي تجمع بين العراق ولبنان، موعد مباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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