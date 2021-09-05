مباراة سوريا والإمارات.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب سوريا الأول مع نظيره منتخب الإمارات مساء بعد غدًا الثلاثاء السابع من سبتمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات مباشرة حيث تنتظر كل الجماهير مشاهدة تلك المباراة المرتقبة، كما نقدم موعد لعبة سوريا يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية وقطر، وبتوقيت ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك، USA and Canada time، وبتوقيت أستراليا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

بخصوص تاريخ مواجهات Syria vs Emirates UAE نجد أن المنتخبين قد التقيا من قبل في 14 مباراة بين رسمية وودية، حقق منتخب الإمارات الفوز في ست مباريات، وحقق منتخب سوريا الفوز في مباراتين، وكانت نتيجة التعادل حاضرة في ست مباريات، أخر فوز للمنتخب السوري على شقيقه الإماراتي كان بنتيجة 3-1 في تصفيات كأس العالم 2010، على حين كان أخر فوز للمنتخب الإماراتي كان في 2011 خلال مباراة ودية وكانت نتيجتها 2-0، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات قناة SSC7 السعودية، كما سيكون بث المباراة متاح في بعض الدول على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع اليوتيوب.

موعد لعبة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان العاصمة الأردنية، بعدما اختار الاتحاد السوري لكرة القدم الأردن لاستضافة مبارياته في تصفيات كأس العالم، المباراة سوف تكون بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملعب، موعد مباراة سوريا والإمارات يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت وقطر والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.