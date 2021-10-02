مباراة سوريا والبحرين الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – غرب آسيا تحت 23 سنة

يتقابل المنتخب الأولمبي السوري مع نظيره منتخب البحريني في ختام اليوم الأول من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا والبحرين مباشرة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، كما نستعرض معكم موعد مباراة سوريا الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا والنرويج، وبتوقيت لندن وكندا، وبتوقيت أمريكا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والبحرين الأولمبي

يشارك في كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة عدد 11 منتخبًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على 3 مجموعات، مجموعتين في كل منهما 4 منتخبات، في حين تضم المجموعة الثالثة ثلاثة منتخبات، منتخبات تلك المجموعة الثالثة سوريا والسعودية والبحرين، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والبحرين الأولمبي مباشرة هي قناة سوريا دراما، قناة البحرين الرياضية، قناة دبي الرياضية.

موعد مباراة سوريا والبحرين الأولمبي في كأس غرب آسيا تحت 23

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية التي تستضيف البطولة في نسختها الثانية، منتخب سوريا تحت 23 سنة خاض معسكر تدريبي في الأردن قبل السفر للسعودية، خاض خلال المعسكر تجربتين وديتين مع الأردن الأولمبي، حيث خسر المنتخب السوري في الأولى 0-1، وتعادل في الثانية 2-2، موعد لعبة سوريا والبحرين الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 4.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.