مباراة سوريا والبحرين الأولمبي.. تعرف على المواعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب سوريا الأولمبي مع نظيره منتخب البحرين يوم الخميس 3 نوفمبر 2022 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 المقامة في مدينة جدة السعودية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والبحرين الأولمبي، كما نُقدم لكم موعد لعبة منتخب سوريا تحت 23 سنة يوم الخميس بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا وبريطانيا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والبحرين الأولمبي

بخصوص قنوات تذيع مباراة سوريا والبحرين الأولمبي مباشرة يوم الخميس في بطولة غرب آسيا فسوف تكون منقولة على القنوات الرياضية السعودية، كما من المرتقب أن تذيع لعبة منتخب سوريا الأولمبي تحت 23 سنة عدة قنوات مثل الكاس الرياضية والبحرين الرياضية وقناة عمان الرياضية.

موعد لعبة سوريا والبحرين الأولمبي

تشارك في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 عدد ستة منتخبات أولمبية، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين، يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، المجموعة الثانية تضم مع البحرين وسوريا منتخب السعودية مستضيف البطولة، موعد مباراة سوريا والبحرين الأولمبي يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت لندن في بريطانيا.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.