مباراة سوريا والجزائر.. تعرف على موعد اللعبة الودية – هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب الجزائر في مباراة ودية تُقام مساء يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن السؤال الهام وهو “هل مباراة سوريا والجزائر منقولة على أي قناة؟”، كما نُقدم لكم موعد مباراة سوريا الودية في قطر بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وبتوقيت أمريكا وكندا.

لعبة سوريا والجزائر الودية.. منقولة؟

يخوض منتخب سوريا الأول معسكر تدريبي في قطر ضمن الاستعدادات الأخيرة لتصفيات كأس العالم التي تبدأ مطلع سبتمبر، حيث تنتظر المنتخب السوري مباراتين هامتين ضد إيران ثم الإمارات، يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني نزار محروس والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للتونسي نبيل معلول، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا والجزائر فلن تكون المباراة منقولة على أي قناة بناء على رغبة المنتخبين.

موعد مباراة سوريا والجزائر في قطر

يشارك الجانب الجزائري في تلك المباراة ضد سوريا بمنتخب المحليين الذي يقوده الوطني مجيد بوقرة، التقي المنتخبان من قبل ثلاث مرات، فاز منتخب سوريا في مباراة، وتعادلا في مباراتين، موعد مباراة سوريا والجزائر الودية الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.