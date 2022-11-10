مباراة سوريا والجزائر.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة سوريا والجزائر موعد مباراة سوريا والجزائر الودية في الإمارات

بدأ منتخب سوريا الأول معسكر تدريبي في الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري تتخلله عدة مباريات ودية أولها ستكون ضد منتخب المحليين الجزائري (بطل العرب)، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير اسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا والجزائر الودية القادمة والتي تُقام مساء يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، يستعد منتخب سوريا من خلال معسكره في الإمارات للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023 القادمة.

موعد مباراة سوريا الجزائر الودية في الإمارات والقنوات الناقلة

  • بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا ومنتخب الجزائر للمحليين الودية في الإمارات فقد تم التأكيد إنها ستكون منقولة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن القناة الناقلة، ومن المرتقب أن تذيع المباراة قناة رياضية إماراتية.
  • تذاكر المباراة سوف تُطرح للبيع أونلاين.
  • قرر الجهاز الفني للمنتخب السوري إراحة عمر السومة وخربين والمواس من المعسكر الحالي.

  • القنوات الناقلة لمباراة سوريا والجزائر
    القنوات الناقلة لمباراة سوريا والجزائر
  • تُقام المباراة في مدينة الشارقة.
  • موعد مباراة سوريا والجزائر الودية يوم الأحد في الأوقات التالية:
    – الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.
    – الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا والسعودية وقطر.
    – الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.
    – الساعة 4 مساء بتوقيت بريطانيا.
    – الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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