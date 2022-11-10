مباراة سوريا والجزائر.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة
بدأ منتخب سوريا الأول معسكر تدريبي في الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري تتخلله عدة مباريات ودية أولها ستكون ضد منتخب المحليين الجزائري (بطل العرب)، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير اسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا والجزائر الودية القادمة والتي تُقام مساء يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، يستعد منتخب سوريا من خلال معسكره في الإمارات للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023 القادمة.
موعد مباراة سوريا الجزائر الودية في الإمارات والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا ومنتخب الجزائر للمحليين الودية في الإمارات فقد تم التأكيد إنها ستكون منقولة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن القناة الناقلة، ومن المرتقب أن تذيع المباراة قناة رياضية إماراتية.
- تذاكر المباراة سوف تُطرح للبيع أونلاين.
- قرر الجهاز الفني للمنتخب السوري إراحة عمر السومة وخربين والمواس من المعسكر الحالي.
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- تُقام المباراة في مدينة الشارقة.
- موعد مباراة سوريا والجزائر الودية يوم الأحد في الأوقات التالية:
– الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.
– الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا والسعودية وقطر.
– الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.
– الساعة 4 مساء بتوقيت بريطانيا.
– الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.