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مباراة سوريا والصين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

بواسطة محمود عطا الله
مباراة سوريا والصين مباراة سوريا والصين

على الرغم من تأهل منتخب سوريا إلى الدور القادم من تصفيات كأس العالم 2022 إلا أن الجماهير تنتظر مباراة نسور قاسيون ضد المنتخب الصيني يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، حيث من المرتقب أن يعطي الفوز بتلك المقابلة دفعة معنوية هامة لنجوم المنتخب السوري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين مباشرة يوم الثلاثاء، وموعد مباراة سوريا بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا، وبتوقيت أمريكا وكندا والسعودية وبتوقيت الكويت.

1 مباراة سوريا والصين وترتيب المجموعة الأولى
2 القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين
3 موعد مباراة سوريا والصين في تصفيات المونديال

مباراة سوريا والصين وترتيب المجموعة الأولى

فاز المنتخب السوري في كل مبارياته السابقة في تصفيات كأس العالم 2022 عن آسيا محققًا العلامة الكاملة، قبل موعد لعبة سوريا والصين يتصدر منتخب نسور قاسيون جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، يليه المنتخب الصيني برصيد 16 نقطة، ويأتي المنتخب الفلبيني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ثم جزر المالديف برصيد 6 نقاط، ثم غوام في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين

تقام المباراة المرتقبة على ملعب نادي الشارقة بالإمارات، حيث تتواجد فرق المجموعة هناك منذ بداية مباريات تلك الجولات الأخيرة من التصفيات، نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب السوري بنتيجة 2-1، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الكأس المفتوحة، كما تذيع المباراة قناة سوريا دراما.

موعد مباراة سوريا والصين في تصفيات المونديال

تلك المباراة هامة للمنتخب الصيني، الذي يبحث عن بطاقة التأهل إلى الدور القادم من تصفيات كأس العالم 2022 عن آسيا، حيث ينافس المنتخب الثاني للدخول ضمن أفضل خمسة منتخبت من أصحاب المركز الثاني، يذكر أن نظام التصفيات يقضي بتأهل منتخبات المركز الأول ما عدا قطر المتأهلة مسبقًا، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة سوريا والصين يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية ولكويت وقطر.
الساعة 8 مساء بتوقيت ألماني والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا.
الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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