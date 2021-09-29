مباراة سوريا والصين.. تعرف على موعد اللعبة الودية – هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب الصين في مباراة ودية مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا والصين الودية بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا، وبتوقيت لندن وأمريكا وكندا، وبتوقيت أستراليا، كما نجيب عن السؤال الهام بخصوص “هل مباراة سوريا اليوم في الإمارات منقولة على أي قناة؟”، كما سنتابع معكم تشكيل نسور قاسيون اليوم ونتيجة المباراة أول بأول.

لعبة سوريا والصين الودية.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

مباراة اليوم بين المنتخبين سوف تكون المباراة رقم 15 تاريخيًا بعدما التقيا من قبل 14 مرة، منتخب الصين حقق الفوز 8 مرات، منتخب سوريا فاز على الصين 4 مرات، في حين سيطر التعادل على نتيجة مباراتين، أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في يونيو 2021 في ختام تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم وفاز المنتخب الصيني 3-1، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين مباشرة فالمباراة مغلقة وغير منقولة على أي قناة، وسوف نتابع معكم نتيجتها.

موعد مباراة سوريا والصين الودية اليوم

تُقام المباراة على ملعب الشارقة بالإمارات، حيث يخوض المنتخب السوري معسكر تدريبي هناك استعدادا لتصفيات كأس العالم، حيث يلعب المنتخب السوري مباراتين في تلك التصفيات خلال أكتوبر القادم ضد كوريا الجنوبية ثم لبنان، موعد مباراة سوريا والصين اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا.

الساعة 5 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.