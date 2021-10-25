مباراة سوريا واليمن الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23

يلتقي منتخب سوريا الأولمبي مع منتخب اليمن مساء يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن الأولمبي مباشرة، كما نقدم موعد لعبة سوريا الأولمبي القادمة يوم الخميس بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن الأولمبي

مباراة اليمن الأولمبي يوم الأربعاء الثانية له في تصفيات آسيا تحت 23 تعتبر في غاية الأهمية لنجوم المنتخب الأحمر، وخاصة بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام صاحب الملعب والجمهور بنتيجة 0-3، يواجه منتخب سوريا صاحب الطموحات الكبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى أوزبكستان 2022، القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن الأولمبي مباشرة هي قنوات الكأس الرياضية.

موعد مباراة سوريا واليمن الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23

منتخب سوريا بدأ التصفيات ومباريات تلك المجموعة بتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب سريلانكا بنتيجة 5-0، تُقام المباراة المرتقبة على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، موعد لعبة سوريا واليمن الأولمبي يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني بأستراليا.