مباراة سوريا وبيلاروسيا.. تعرف على موعد اللعبة الودية في الإمارات والقنوات الناقلة لها
يستضيف ملعب شباب الأهلي دبي بالعوير موعد مباراة منتخب سوريا وبيلاروسيا الودية المرتقبة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، مباراة منتخب سوريا القادمة في الإمارات هي ثاني مباريات نسور قاسيون هناك خلال المعسكر الخارجي خلال يناير، وكان المنتخب السوري قد واجه منتخب الجزائر للمحليين بالشارقة منذ يومين، وفاز المنتخب الجزائري في تلك المباراة بنتيجة 1-0.
موعد مباراة سوريا وبيلاروسيا في الإمارات والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وبيلاروسيا الودية في الإمارات فحتى الآن لم يتم الكشف هل ستكون المباراة منقولة على أي قناة، أم ستكون غير منقولة مثل مباراة الجزائر السابقة، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص بث تلك المباراة الهامة.
- ترتيب منتخب بيلاروسيا بين منتخبات العالم طبقًا لأخر تصنيف للفيفا يأتي في المركز 97 عالميًا، في حين يأتي منتخب سوريا في المركز 90.
- موعد لعبة سوريا وبيلاروسيا في الإمارات يوم الخميس في الأوقات التالية:
– الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا والسعودية والكويت وقطر.
– الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.
– الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
– الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.
– الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.