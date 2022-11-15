مباراة سوريا وبيلاروسيا.. تعرف على موعد اللعبة الودية في الإمارات والقنوات الناقلة لها

بواسطة محمود عطا الله
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يستضيف ملعب شباب الأهلي دبي بالعوير موعد مباراة منتخب سوريا وبيلاروسيا الودية المرتقبة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، مباراة منتخب سوريا القادمة في الإمارات هي ثاني مباريات نسور قاسيون هناك خلال المعسكر الخارجي خلال يناير، وكان المنتخب السوري قد واجه منتخب الجزائر للمحليين بالشارقة منذ يومين، وفاز المنتخب الجزائري في تلك المباراة بنتيجة 1-0.

موعد مباراة سوريا وبيلاروسيا في الإمارات والقنوات الناقلة

  • بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وبيلاروسيا الودية في الإمارات فحتى الآن لم يتم الكشف هل ستكون المباراة منقولة على أي قناة، أم ستكون غير منقولة مثل مباراة الجزائر السابقة، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص بث تلك المباراة الهامة.
  • ترتيب منتخب بيلاروسيا بين منتخبات العالم طبقًا لأخر تصنيف للفيفا يأتي في المركز 97 عالميًا، في حين يأتي منتخب سوريا في المركز 90.
  • موعد لعبة سوريا وبيلاروسيا في الإمارات يوم الخميس في الأوقات التالية:
    – الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا والسعودية والكويت وقطر.
    – الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.
    – الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
    – الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.
    – الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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