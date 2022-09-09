مباراة سوريا وتايبيه للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20

يتقابل منتخب سوريا للشباب مع نظيره منتخب الصين تايبيه مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتايبيه اليوم، كما نُقدم لكم موعد لعبة منتخب سوريا للشباب بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتايبيه للشباب

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين تايبيه (تايوان) اليوم السبت هي قناة الرياضية الأردنية، حيث تستضيف دولة الأردن مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2022 للشباب تحت 20 سنة، وتضم تلك المجموعة إلى جانب سوريا والصين تايبيه منتخبات الأردن وتركمانستان وجزر ماريانا الشمالية، هذا ويقود المنتخب السوري تحت 20 المدير الفني الهولندي القدير مارك فوتا.

موعد لعبة سوريا وتايبيه للشباب اليوم السبت

تضم تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 سنة عدد 10 مجموعات كل مجموعة بها خمسة منتخبات، تأهل إلى النهائيات “أوزبكستان 2022” أبطال المجموعات العشرة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة سوريا والصين تايبيه للشباب اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت لندن.

الساعة 9.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.