مباراة سوريا وتونس في كأس العرب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة 2021

يخوض المنتخب السوري مباراة صعبة أمام المنتخب التونسي مساء يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر 2021 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس مباشرة والتي سوف تكون منقولة على عدة قنوات، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا يوم الجمعة في البطولة العربية بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا والسويد.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس

المقابلة القادمة بين المنتخبين السوري والتونسي سوف تكون المواجهة الحادية عشر بين المنتخبين، بعدم التقيا من قبل عشر مرات، حقق منتخب تونس الفوز خمس مرات، مقابل ثلاث مرات فوز للمنتخب السوري، والتعادل حدث في مواجهتين، تٌقام المباراة القادمة على استاد البيت، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس قناة الكأس الثالثة المفتوحة، وقناة bein sports hd1.

موعد لعبة سوريا وتونس في كأس العرب 2021

يتصدر المجموعة الثانية من كأس العرب 2021 بعد الجولة الأولى المنتخب التونسي برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز الكبير على موريتانيا بخماسية، وبفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي حقق الفوز على المنتخب السوري في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، موعد مباراة سوريا وتونس في كأس العرب يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.