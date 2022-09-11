مباراة سوريا وجزر ماريانا للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 20

بواسطة محمود عطا الله
مباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية للشباب مباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية للشباب

يلتقي منتخب سوريا للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب جزر ماريانا الشمالية ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات “أوزبكستان 2023″، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي القنوات الناقلة لمباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية المرتقبة مساء اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، كما نُقدم لكم موعد لعب سوريا للشباب اليوم في الأردن بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، بتوقيت ألمانيا والسويد، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية للشباب

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة بث المباراة على قناة مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية للشباب هي القناة الأردنية الرياضية، وتستضيف دولة الأردن مباريات تلك المجموعة، منتخب سوريا تحت 20 بدأ مشواره في تلك التصفيات بالفوز على منتخب الصين تايبيه بهدف دون رد، يدرب المنتخب السوري المدير الفني الهولندي القدير مارك فوتا.

موعد مباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية اليوم في تصفيات آسيا

منتخب تركمانستان يشارك المنتخب السوري في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20، حيث فاز المنتخب التركماني في الجولة الأولى على منتخب جزر ماريانا بنتيجة 7-0، موعد مباراة سوريا وجزر ماريانا الشمالية اليوم الإثنين في الأوقات التالية:
الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.
الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت لندن.
الساعة 9.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 11.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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