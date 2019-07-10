مباراة سوريا وطاجيكستان.. الموعد والقنوات الناقلة، نسور قاسيون تتألق في أحمد أباد الهندية

موعد مباراة سوريا وأوزبكستان اليوم هو الموعد المرتقب من كل الجماهير، والمباراة الثانية للمنتخب في دورة الهند الدولية، والتي يشارك فيها أريعة منتخبات (سوريا، الهند، طاجسكتان، كوريا الشمالية)، تلك البطولة هامة لمنتخب سوريا ضمن برنامج الإعداد لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، حيث يجرب المدير الفني الوطني للمنتخب فجر إبراهيم، الكثير من الوجوه الجديدة ونجوم الدوري المحلي السوري، يذكر أن منتخب سوريا بدأ مشواره في بطولة الهند الدولية بفوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-2، وظهر خلال المباراة، نجوم سورية جديدة.

تقام مباراة سوريا وطاجيكستان اليوم وكل مباريات بطولة هيرو الدولية الهندية بمدينة أحمد أباد، الفائز من مباراة اليوم يتأهل للمباراة النهائية للبطولة، خلال الاجتماع الفني للمباراة تقرر أن يرتدي المنتخب السوري الزي الأبيض، كشفت مباراة سوريا الأولى في دورة الهند الدولية، عن نجم جديد في خط هجوم المنتخب وهو شادي حموي والذي أحرز هدفين وصنع هدف، وفاز بجائزة رجل المباراة ضد كوريا الشمالية، ومن المرتقب أن يكون أحد نجوم المنتخب خلال الفترة القادمة.

مباراة سوريا وطاجيكستان الموعد والقنوات الناقلة

مباراة اليوم ستكون مباراة قوية وصعبة، حيث تمكن منتخب طاجيكستان من الفوز في المباراة الافتتاحية على المنتخب الهندي صاحب الملعب والجمهور بنتيجة 4-2، القنوات الناقلة مباشرة للمباراة اليوم ستكون قناة سوريا دراما، موعد مباراة سوريا وطاجيكستان سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية وسوريا.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.